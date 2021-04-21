Gelibolu Belediyesi’nden Duyuru

Gelibolu Belediyesi ilçemizde artan koronavirüs vakalarından dolayı duyuruda bulundu.Gelibolu Belediyesi duyurusunda; “Havaların ısınması ile birlikte dışarıda olma isteğimiz artmış olmakla beraber, salgın tedbirleri çercevesinde hareket etme zorunluluğumuz da aynı ölçüde bulunmaktadır.

-Lütfen kapalı alanlarda çok sayıda kişi ile bir arada bulunmamaya,

-Bulunduğumuz her ortamda maske kullanmaya, mesafe kuralına uymaya,

-Komşu gezmelerine asla gitmemeye, alışveriş sürelerimizi kısa tutmaya ve bu kurallara uymadığını fark ettiğimiz kişileri tatlı bir dil ile uyararak salgın kurallarına davet etmekle beraber, hep birlikte daha sağlıklı günlerin önünü açmayı hedef olarak belirleyelim.

Koronavirüsün yayılmasına engel olmak amacı ile sosyal maske kurallarına uyalım.Bu kurallara gerekli özen ve hassasiyeti gösterelim.

Vaka sayısının tam 26 kat arttığı ilimiz Çanakkale, ne yazık ki Türkiye’de şu an en riskli il konumundadır.”ifadelerine yer verilirken, duyuruda bulundular.

Haber: Caner AKŞİT