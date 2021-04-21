Ramazanda Pide Satışları Arttı

Ramazan ayında ilçemizde pide satışlarında artış oldu.On bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayında tezgahlarda satışı yapılan sıcak pideler vatandaş tarafından kapışılıyor.

İftar saatine yakın zamanlarda pide fırınlarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, herkes evine, hem sıcak hem de lezzetli pideleri götürebilmek için çaba sarf ediyor.İlçemizde 40 yıldır fırıncılık mesleğini yapan Sebahattin Anuk “Ramazan’da pide satışlarının diğer aylara göre iki katına çıktığını ifade etti.Sebahattin Usta müşterilerin Ramazan ayında evlerine pide ekmek götürmeyi tercih ettiklerini söyledi. Anuk “İftar saati yaklaştıkça pide satışlarımız artıyor. Yumurtalı, yağlı ve çifte olmak üzere çeşitli pidelerimiz var. Yumurtalı ve yağlı çifte pideleri 5 TL den normal çifte pideyi de 4 TL satıyoruz. Müşterilerimiz en fazla yumurtalı pideyi tercih ediyorlar. dedi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN