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Balık var, pahalı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Balıkçılar, günlük taze balık gelişinin sürdüğünü, bu durumun uzun süre devam etmesini beklediklerini söylüyorlar. Balık Pazarında Çupura, levrek,hamsi ve barbun kilosu 60 TL’den satılıyor. Mezgit ise 50 TL. Balık Pazarı’nda ithal somon 80, yerli somon 45 TL, istavrit 25 TL,Sardalya 30 TL’den satılıyor.
Çupra, Levrek ve ithal uskumru da balıkçı tezgahlarında alıcı bekliyor. Haber: Hilal GEZER

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