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23 Nisan Resim Şiir Yarışması için Son Bir Gün..!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bu yıl 6’ıncısı düzenlenen ve konusu “Çocuk Gözüyle Atatürk ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak belirlenen şiir ve resim yarışmasına katılım için son 1 gün!
Katılım şartnamesi için: http://www.gelibolu.bel.tr/bpi.asp?caid=172&cid=4711
Haber: Ali GEZER

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