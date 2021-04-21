Gelibolu Kara Savaşları (3)

Burada en önemli tepeler Kocaçimen ve Conkbayırı tepeleriydi.Tüm bölgeye hakim bu tepeleri elden çıkarmamak gerekiyordu.25 Nisan sabahı gelen istihbaratlar ve korkunç bombardıman sesleri karşısında Mustafa Kemal, 19 ncu Tümeni alarma geçirmiş, süvari bölüğünü de Kocaçimen’e yönlendirerek, tehlike halinde sonuna kadar direnmelerini istemişti.

Gün boyunca çatışmalar ve gemilerin bombardımanları hiç durmadı.Ordu ile hiçbir irtibat kurulamamıştı.Bu saate kadar da tümene hiç bir emir ulaşmamıştı.

Yarbay Mustafa Kemal, bu durum karşısında insiyafitini kullanarak, Bigalı’da bulunan karargahında önemli bir karar vererek , 57.Alay’ın Kocaçimen’e hazır olması emrini verdi.

Bu karar Yarımadanın’da kaderini değiştiren bir karardı ve de ilginçti.Yarbay Mustafa Kemal, Kocaçimen ve Conkbayırı tepeleriniİngilizlerden önce ele geçirmek için 57 nci Alayı Kocaçimen tepesine yönlendirdi.Bu durumu da, 3 ncü Kolorduya bildiren Mustafa Kemal’in amacı; aynı zamanda Ordu Komutanına, ihtiyatını istediği yerde kullanma olanağı da sağlamaktı.

Alay Komutanı, Kocaçimen’e ulaşan 57 nci Alay a 10 dakikalık bir istirahat verdi.Alay’ın istirahatini fırsat bilen Mustafa Kemal beraberindeki komutanıyla birlikte Conkbayırı’na çıktı.

Anzak kuvvetleri, Conkbayırı’na doğru ilerlemekteydi.Yarbay Mustafa Kemal onları perdelemeye çalışan bir avuç Mehmetçikle karşılaştı.Durumi endişe vericiydi.Erler geriye doğru çekilmekteydiler ve Anzak Birlikleri de onları takip ederek, Conkbayırı’na ulaşmak üzereydiler.Bölüğün birçoğu şehit olmuştu.Durumun vahametini gören Mustafa Kemal, keskin ve yüksek bir sesle haykırarak;

“Neden çekiliyorsunuz? Düşmandan kaçılmaz , düşmanla savaşılır.Cepheniz kalmadıysa , süngüleriniz var..Süngü tak yere yat..”dedi.

Geri çekilen askerlerin bir anda yere yattığını gören Anzak’lar, bu duruma şaşırarak bakarlarken onlarda yere yatarak mevzi aldılar.

Bu durum 57.Alaya büyük ölçüde zaman kazandırdı. 57 nci Alay’ın öncü bölüğü de bu sırada marş marşla yetişerek,İngilizlerden önce Conkbayırı tepesini ele geçirmeyi başardı

Conkbayırı’nın ele geçirilmesinin ardından , 57 nci Alay 261 rakamlı tepeye taarruz ederek, ele geçirmeyi başardı.Bu tepenin ele geçirilmesi sırasında Mustafa Kemal, tarihe geçen şu sözleri söyleyerek Mehmetçiklere moral veriyordu.

Mustafa Kemal;

“Size ölmeyi emrediyorum! Siz ölene kadar geçen sürede yerinizi yeni kuvvetler ve komutanlar alacaktır.” Bu emir, herkesi ateşlemişti.Donanmanın, cehennemi ateşine rağmen, Mehmetçikler Anzakların üzerine hızla atılarak kahramanca göğüs göğüse çarpışarak, Anzakları bu tepeden silip atmışlar ve hedeflenen tepeyi ele geçirmişlerdi.

Türk taarruzu, Anzak’lar üzerine bir sel gibi akıyordu.Bu durumu izleyen Hamilton, bakın bu anı nasıl anlatıyor.

“Gebe dağlar, Türk doğurmakta devam ediyor.Bizim mevzilerimizin en yüksek ve merkezi yerine, birbirini kovalayan dalgalar halinde yükleniyorlardı.

Savaş Conkbayırı’nda, olanca hızıyla sürüyordu. 9 ncu Tümen’den, 27 nci Alay’ın da Kemalyeri’nin batısında İngilizlerle savaştığı bildirildi.Bu haberi alan Mustafa Kemal, derhal 27 nci Alay Komutanı’nın kendisiyle temas kurmasını isteyerek;

“57 nci Alay İngilizlerin sol kanadını taarruz ediyor, 27 nci Alay’da sağ kanata başlattığı taarruza devam etsin.” emrini verdi.Böylece İngilizler iki koldan sıkıca kavranarak Arıburnu’ndaki ilerlemeleri durduruldu.Mustafa Kemal, Bigalı Köyünden Conkbayırı’na gelirken karargahında Kurmay Başkanı İzzettin Bey’i bırakmıştı.Bu sırada 72 nci ve 77 nci Alay’ları Bigalı’da ihtiyat kuvveti olarak hazırladı.Bunlar, Mustafa Kemal ‘den gelecek emri bekliyorlardı.

19 ncu Tümen Komutanı Mustafa Kemal emrindeki 57 nci ve 27 nci Alaylar, istilacı İngiliz’leri kıskaca almışlardı.

Kıyılarımıza çıkan ve alaylarımızın hem sayısal asker, hem de cephane üstünlüğü kat kat olan , üstelik onlarca gemi tarafından top atışına tutularak üstlerine bombalar yağdıran iki Kahraman Alayımız,İngilizlerin ilerlemelerini durdurmuş ve onları dar bir kıyı şeridinde sıkıştırmıştı.

O günkü Arıburnu Savaşlarını anlatan İngiliz gazeteci yazar bakın ne yazıyor:

“Müttefik devletler için harekatın en kötü rastlantısı bu deha sahibi küçük rütbeli (Yarbay Mustafa Kemal) Türk Komutanının tam o anda , o noktada (Conkbayırı’nda) bulunmasıydı.Çünkü aksi takdirde, Anzak Kolordusu pekala o gün Conkbayırı’nı ele geçirebilirdi.Savaşın kaderi o gün belli olurdu.”diyor.Devam Yarınki Sayımızda