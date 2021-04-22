Devlet Vatandaşı Zehirler mi (!)..?

Gelibolu’da bazı devlet kurumlarında üzerinde “Para ile satılmaz”yazılı çuvallarda bulunan kalitesiz kömür olduğu her halinden belli, zehir saçan kömürler yakılarak her sabah; hükümet konağı, vergi dairesi, devlet hastanesi ile jandarma komutanlığınında bulunduğu geniş bölgede adeta insanlara gökten zehir sıkılıyor ve zehir solumaları için adeta yardımcı olunuyor.

Devletin okullarının ve öğrenci yurdunun da bulunduğu binanın kaloriferinde yakılan bu “Para ile Satılmaz”(!) yazılı çuvalların kömürleri yakılıyor.Çevredeki vatandaşların ifadesine göre Gelibolu’nun hiçbir bacasından bu denli korkutucu ve geniş bir çevreyi etkisi altına alan zehir saçan bu kömğrleri kim nereden aldı?

Bugüne kadar bunları aylardır yaknlar çevrelerinde kapkara zifir saçan kömürleri bedava buldukları için mi sorumsuzca yakabildiler?

Bu kömürler fakir, fukaraya parasız dağıtılan kömürlerden olduğuna göre, kim böylesine sorumsuzca yakılmasına, yüzde yüz sakıncalı kömğrleri kullandırabiliyor.

Gariban millete gönderilen kömürler okullarda niye yakılıyor?

Bunu yakan okul müdürleri bu çevrede yaşayan insanların gözlerini bile yakan ve yayıldığı geniş alanı yoğun sis gibi etkileyen kömürlerin yakılmasından rahatsız etmedi!?

1- Derhal bu kaloriferlerin yakılması durdurulmalı.

2- Buradan çıkacak numuneler derhal tahlile gönderilmeli.

3-Bu zehir saçan, yakıldığında çevreye yoğun sisi gibi düşen kömürleri kimler, nereden aldılar?

Sosyal Yardım Vakfı ‘na tahlil etmeden bu kömürler nasıl verildi?

4- Bu kömürlerden kaç yüz ton dağıtıldı.Eğer bu kömürler sosyal yardımlaşma için alındıysa, okullara nasıl geldi, girdi?

Bu konuda yakında tahlile yolladığımız kömürlerin raporunu da açıklayacağız.Bu kadar adi kömürü kentlere sokulmaları yasak değilmidir?Haber: Recep YÜZÜAK