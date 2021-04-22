Kaymakam Kılınçkaya’dan Çapın Ailesi’ne Ziyaret

Kaymakam Hakan Kılınçkaya; ilçemiz Alaeddin Mahallesinde ikamet eden Ali Çapın ve ailesini ziyaret etti.

Ali Çapın ve eşi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kılınçkaya, Çapın ailesinin istek ve taleplerini dinledi.

Ali Çapın , Kaymakam Hakan Kılınçkaya’ nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Ziyarete Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti.Haber: Seda LİMAN ZENGİN