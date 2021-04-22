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Kaymakam Kılınçkaya’dan Çapın Ailesi’ne Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Hakan Kılınçkaya; ilçemiz Alaeddin Mahallesinde ikamet eden Ali Çapın ve ailesini ziyaret etti.
Ali Çapın ve eşi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kılınçkaya, Çapın ailesinin istek ve taleplerini dinledi.
Ali Çapın , Kaymakam Hakan Kılınçkaya’ nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.
Ziyarete Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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