Gelibolu Ülkü Ocakları’nda Ramazanda Gıda Yardımı

Gelibolu Ülkü Ocakları daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmek adına Ramazan kolisi yardımlarının ilk kısmını bitirdi.

Gelibolu Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Yasin Şahin “11 Ayın sultanı Ramazan ayı bereket ayıdır paylaşma ayıdır.Yardım eden getiren götüren vesile olan herkesten Allah razı olsun hayırlı Ramazanlar…”mesajını iletti.

Haber: Ali GEZER