Gelibolu Belediyesi’nden Duyuru..!

Gelibolu Belediyesi Güneyli sahili ile ilgili duyuruda bulundu. “Son günlerde bazı çevrelerce Güneyli Köyüne Belediyemizin hizmet götürmediği şeklinde ifadeler kullanılmaktadır. Ancak Bakanlık kararı ile daha önce Belediyemiz mücavir alanı içinde bulunan Güneyli sahili mücavir alanımızdan çıkarılmış olup tüm yetki ve sorumluluk Çanakkale İl Özel İdaresi’ne geçmiştir.

Detaylı bilgi için: http://www.gelibolu.bel.tr/bpi.asp?caid=172&cid=4740” bilgisini verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN