ZABITA EKİPLERİNDEN PAZARYERİNDE HES KODU SORGULAMASI

(Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandıktan sonra pazar yerlerine girişlerine izin veriyor.İlçemizde Cumartesi günü olacak halk pazarı kısıtlamadan dolayı perşembe gününe alınınca zabıtalarda pazar yerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlara HES kodu sorgulaması yaptı.Gelibolu Belediyesi ilçe genelinde bulunan semt pazarlarında satış yapan pazarcı esnafının yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandıktan sonra pazar yerlerine girişlerine izin veriyor.

Gelibolu Belediyesi zabıta ekipleri ,yurt geneli ve ilçe bazında uygulanan korona virüsü önlemlerine ek olarak tüm esnafa Hayat Eve Sığar (HES) kodunun alınmasına yönelik uygulama başlattı. Çalışmalar kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, pazaryerlerinde tezgah açan esnafın da HES kodu sorgulaması zabıta ekiplerince yapılmaya başlandı. Vatandaşları koronavirüse karşı korumak, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için ilçede bulunan tüm pazaryerinde denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafının HES kodlarını sorgulattı. Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması ve E-Devlet uygulaması üzerinden HES kodu olmayan pazarcı esnafına kod alınması konusunda yardımcı oldu. Ayrıca gün boyunca anonslar yapılarak kurallara uyulması belirtilirken esnaftan da maske, mesafe ve temizliğe azami dikkat etmeleri istendi. HES Kodu olmayan ya da sorgulamada sakıncalı görünenlerin ise satış yapmasına izin verilmedi. Haber:Ali GEZER