Sokağa Çıkma Kısıtlaması Pazar Fiyatlarını Vurdu

23 Nisan’da üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması vatandaşta tedirginlik yaratırken, pazarda sebze ve meyve fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı.

Özellikle salatalık, çilek ve biber gibi ürünlerde fiyatlar neredeyse iki katına çıktı. Pazar ve marketlerdeki fiyatlar artışta.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 23 Nisan, 24 ve 25 Nisanda sokağa çıkma yasağının uygulanması sebze ve meyve fiyatlarını yukarı yönde etkiledi.

Market ve pazarlarda bazı ürünlerin fiyatları iki hafta öncesine göre iki katına çıktı. Salatalık, çilek, muz ve biber gibi ürünlerde ciddi artış gözlemlendi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN