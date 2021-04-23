Hamzakoy’da Çalışmalar Hızlandı

Belediye Başkanı tarafından Hamzakoy’da devam eden sahil düzenleme çalışmaları devam eden sahil düzenleme çalışmaları Ramazan Bayramından 15 gün sonra tamamlanacak fener altında başlayan sahil düzenlemesinin devamı olan Hamzakoy sahil düzenlemesinin devamı olan Hamzakoy sahi düzenlemesi tamamlandığında plaja gelen vatandaşların rahatlıkla ve hijyenik olarak oturup, sahili izlemeleri de mümkün olacak.

Belediye Başkanı Özacar çalışmaların

1 Haziran da tamamlanmış olacağını Gelibolulularında rahatça kullanabilecekleri ve görüntüsü çok farklı olarak değişecek olan sahil çalışmaları buranın bitiminden sonra Aleaddin Mahallesi sahilinde devam edecek.Atatürk Kültür Merkezi’nden başlayarak Çokalcı Deresine kadar birçok sahil bantında bu yıl tamamlanacak. Haber: Recep YÜZÜAK