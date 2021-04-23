Turan ile İskenderoğlu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı.

“Bugün, Milli Mücadelemizde bir dönüm noktası olan Gazi Meclis’imizin 101. yılını büyük bir gururla ve heyecanla yaşıyoruz.

23 Nisan, şartlar ne olursa olsun, milletimizin bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu bir meydan okumadır. 23 Nisan, dünyaya altın harflerle yazılan, kahramanlıklarla dolu Milli Mücadelemizin dönüm noktasıdır.

Millet iradesinin tecelligahı Gazi Meclis, kuruluşundan bu yana, her zaman milletimizin sesi, bağımsızlığımızın ve demokrasimizin sembolü olmuş, Milli Mücadelemizde ve ülkemizin demokrasi yolculuğunda tarihi bir sorumluluk üstlenmiştir.

İlk gün olduğu gibi, 15 Temmuz’da da Gazi Meclis aynı kararlılığı göstermiş, millet iradesine ve demokrasiye kast eden hiçbir güce geçit vermemiştir, bundan sonra vermeyecektir. 84 milyon olarak en büyük gücümüz; birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. Bu bilinçle, ecdadımızın emaneti olan bu güzel ülkeyi tarihi hedefleriyle buluşturmaya devam edeceğiz.

Bu duygularla, gözümüzün nuru, en kıymetli varlıklarımız olan tüm çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.

Bu özel günü çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve kuruluşundan bu yana Gazi Meclisimizde görev almış, hizmet etmiş herkesi saygıyla ve minnetle yad ediyoruz.”