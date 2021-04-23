Sokağa çıkma yasağı hijyen ve mesafeyi unutturdu

Sokağa çıkma yasağı öncesinde tüketici marketlere akın etti. En çok temel gıda ürünleri ile, atıştırmalık satın alındı. Bakkal ve marketlerin satışı arttı, raflar boşaldı.Cuma gününden itibaren hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar marketlere akın edenler, salgının ilk dalgasında marketlerde yaşanan görüntüleri aratmadı. Pek çok marketin un, şeker, bakliyat rafları boşalttı.Marketlerde en yoğun reyonlardan biri de atıştırmalık ve içecek oldu. .

MARKET AÇIK, PANİK YOK

Sokağa çıkma yasakları öncesinde vatandaşların panik olmalarını gerektirecek bir durum olmadığını, stok yapmanın da yersiz olduğunu anlatan Market sorumluları , “Marketler zaten açık, raflar boşaldıkça yenisi hemen rafa diziliyor” dedi. Araçla dışarı çıkamayacak tüketicinin marketlere akın ettiğini kaydeden market sorumluları”İnsanlar haftalık market alışverişlerini yaptı ama bir alırken iki aldı. Sepet ortalaması arttı. Hafta sonu alışverişleri de hiç azımsanacak gibi değil. Bu kadar alışverişi beklemiyorduk” diye konuştular.

Vatandaşlar üç günlük sokak kısıtlamasında, alışveriş esnasında sosyal mesafeyi, hijyeni unuttular.

Haber : Seda LİMAN ZENGİN