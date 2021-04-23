Gelibolu Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı veterinerlik birimi personeli; hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kanalizasyon, menfez gibi kapalı alanların yanı sıra aktif hale gelmeye başlayan uçkun sivrisineklere karşı üreme alanlarında sivrisinek larva ilaçlaması gerçekleştirdi.
Haber: Hilal GEZER
Destek Hizmetlerinden Larva İlaçlaması
Gelibolu Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı veterinerlik birimi personeli; hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kanalizasyon, menfez gibi kapalı alanların yanı sıra aktif hale gelmeye başlayan uçkun sivrisineklere karşı üreme alanlarında sivrisinek larva ilaçlaması gerçekleştirdi.