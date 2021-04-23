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Destek Hizmetlerinden Larva İlaçlaması

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı veterinerlik birimi personeli; hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kanalizasyon, menfez gibi kapalı alanların yanı sıra aktif hale gelmeye başlayan uçkun sivrisineklere karşı üreme alanlarında sivrisinek larva ilaçlaması gerçekleştirdi.
Haber: Hilal GEZER

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