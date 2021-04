Gelibolu Kara Savaşları (5)

General Birdwood şaşırmış ve bu şaşkınlık içinde, Hamilton’a gönderdiği raporunda:

“Bütün askerlerin geri çekilmek zorunda kalacağını” bildirmekten kendini alamamıştı.

Tüm komutanları şaşkındı.Bir kolordu düzeyindeki kuvvetleri, onlarca savaş gemisinin bombardımanları desteğinde olmasına karşın denize dökülmek üzereydiler.

Bu İngilizler için büyük bir fiyaskoydu.General Hamilton derhal çıkarma bölgesine gelerek, karargah gemisinde komutanlarını topladı.Kıyının boşaltılması uzun uzun tartışıldı.Fakat 2 nci Filonun hazır olmadığı görülünce, kıyı boşaltılmaktan vazgeçilmek zorunda kaldı.Bu durumu kıyıda bir an önce kendilerini gemilere atmayı bekleyen askerlere anlatmak zordu.

Hamilton, askerlerin morellerini düzeltmek için kendi de inanmasa da;

“İşin zorunu başardınız.Artık size kalan iş , güvenliğinizi tamamen sağlayıncaya kadar siper kazmak, siper kazmak” diyerek kurtarılmayı bekleyen askerlerine yanıt verebiliyordu.

Hamilton, çaresizdi.Olayları artık kaderine bırakmak zorunda kalmıştı.Onu bu duruma düşüren yine, Mustafa Kemal ‘in emrindeki 27 nci ve 57 nci Alayların, kendilerinden sayıca dokuz kat üstün kuvvetleri denize kadar sürmeleriydi.19 ncu Tümen Komutanı, elde edilen bu başarıyı gece taarruzlarıyla pekiştirmeyi istiyordu.İngilizlerin gece toplanmalarına fırsat verilmemeliydi.

Her iki alayımızda yorgundular ve çok kayıplar vermişlerdi.Taarruzları yavaşlamış ve durmuştu.Ne varki gündüz kazandıkları başarı, onların bu yorgunluklarını unutturuyor ve gece de savaşmak istiyorlardı.

Karar verildi ve taarruz başladı.İstenilen hız sağlanamıyordu.Arazi sarp ve fundalıklar çok sıktı.İlerlemeler istenilen hızda değildi.

77 nci Alay’da bulunan Arap askerlerde ağır ağır kaçıyorlardı.Gemilerin topçu ateşi onları çok korkutmuştu.Birçoğu cepheyi terkederken , genç Araplar Türk Mehmetçikleriyle beraber kahramanca savaşıyorlardı.Fakat istenen olmadı.Gündüzün harikalar yaratan olayı, gece 77 nci Alay’daki kriz nedeniyle başarılı olamayarak taarruzu durduruyordu.

Aynı günün sabah saatlerinde bir başka kıyımızda da birden fazla çıkarma harekatı başlamıştı.

YARIMADANIN GÜNEYİNDE NELER OLUYORDU?

Yarımada’da yer yerinden oynuyordu,Seddülbahir’den Kabatepe’ye kadar çıkarmaya müsait her koy, her kumsal savaş alanı olmuştu.

General Hamilton, Yarımada’nın güneyini ele geçirmek için, Alçıtepe’yi ele geçirmeyi ve Türk topçusunu arkadan vurmayı planlamıştı.

Bu bölgedeki, çıkarmayı müsait yerlerden asker çıkararak, tabyaları düşürmeyi hedefleyen Hamilton, çıkarma yapılacak kıyıları da, torpido ve savaş gemileriyle destekleyerek 5 koldan çıkacak askerlerini Alçıtepe’de buluşturmayı planlamıştı.Bu bölge, 9ncu Tümenimiz tarafından savunuluyordu.Bu tümenin 27. Alay ‘ı Azmakdere – Çamtepe arasında kuzeyde bırakılırken, 25 nci Alay önde siperde mevzilenirken 26 ncı Alay da ihtiyatta idi.25 nci Alay 22 Nşsan günü geri çekilerek , 26 ncı Alayla yer değiştirdi.

Oysa bu alay bir aydır burada konuşlandırılmış olduğu için hem araziyi çok iyi tanıyor, hem de mevzilerinde eğitimli idi.Tam çıkarmaya 3 gün kala 9 ncu Tümen Komutanı Albay Halil Sami Bey bu alayı ihtiyata çekerek 26 ncı Alayı ön mevzilere aldı.Bu askeri uzmanlar tarafından eleştirilere neden olan b,ir durumdu.Daha sonra Halil Sami Bey, bu durumu, Alay Komutanına güvensizlik olarak değerlendirirken, askeri uzmanlarda “Alayı değiştirmek yerine komutanlarını değiştirmek gerekirdi.” diyorlardı.

22 Nisan günü, 25 nci Alay Yarbay İrfan komutasındaki geri ihtiyata alınırken Binbaşı Kadri komutanlığındaki 26 ncı Alay ‘da hızla 25 nci Alayın boşalltığı siperlerle yeniden mevzilendirildi.

Fransızlar Kumkale’ye, İngilizlerin sömürge askerleri Avustralya ve Yeni Zellanda ‘lılar Arıburnu’na çıkarlarken; İngilizler ve Fransızlardan oluşan birliklerde aynı sabah yarımadanın güneyinde beş ayrı yerde birden karaya çıkarmaya başladılar.

Saat 06.00’da 40 deniz aracına yüklenmiş bir tabur asker,ağır makineli tüfeklerinin desteğinde, Teke Koyu’na çıkarlarken kendilerini 26 ncı Alay’ın 12 nci Bölüğü piyadeleri yoğun ve isabetli kurşun yağmurunun tutarak karşıladılar.Yüzlerce asker denize dökülürken, karaya çıkanlarda sahilde can verdiler.Kaçabilenlerden çok azı da kendilerini Tekke Koyu ‘nda Türk Mehmetçiğinden ağır bir tokat yemişlerdi.Aynı saat 06.00’da, bir başka yerde, hemen Tekke Koyu’nun güneyinde ,tam Seddülbahir altındaki Ertuğrul Koyu’na doğru onlarca filika ve içinde binlerce asker ,silah yüklenmiş River Clyde isimli kömür gemisi hızla kıyıya yaklaşıyordu.Siperlerinde sessizce gelenleri izleyen askerlerimizin siperleri de bir yandan denizdeki savaş gemileri tarafından, bir yandan da teknlere yerleştirilen makinalı tüfeklerle taranıyordu.

