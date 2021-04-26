Vali Aktaş’tan Hastane ziyareti

Vali İlhami Aktaş, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ve ilimizin, koronavirüs ile mücadelesi kapsamında, Gelibolu Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.Kaymakam Hakan Kılınçkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Gelibolu Devlet Hastanesi Başhekimi Burak Demircan ve hastane yöneticilerinin de bulunduğu incelemelerde Vali İlhami Aktaş, Gelibolu ilçesinde sürdürülen sağlık hizmetleri, koronavirüs ile mücadele çalışmaları ve pandemi sürecinde Gelibolu Devlet hastanesinde yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Gelibolu ilçesinde Koronavirüse karşı uyulması gereken kurallar, alınan önlemler, ilçedeki vaka sayılarının son durumu, filyasyon, test çalışmaları, hastanedeki doluluk oranları ve aşılama çalışmaları hakkında bilgilerin verilmesinin ardından Vali İlhami Aktaş, Gelibolu Devlet Hastanesinin Covid servisini ziyaret ederek mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN