23 Nisan’da Sosyal Mesafeli Tören

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yılda pandemi nedeniyle sosyal mesafeye uygun olarak törenle kutlandı.

İlçemiz 2. Kolordu Komutanlığı binası önünde düzenlenen tören, Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca’nın çelenk sunumu ve saygı duruşu ile başladı. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve 75. Yıl İlkokulu öğrencisinin 23 Nisan şiirini okumasının ardından tören sona erdi.Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, siyasi parti temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Haber: Ali GEZER