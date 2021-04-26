YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DENETİMLER DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı’nın “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim” genelgesi kapsamında ilçemizde; Kaymakam Hakan Kılınçkaya koordinesinde, denetimlere ve halka rehberlik edilmeye devam ediliyor.Kaymakam Hakan Kılınçkaya ‘nın ve İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü’nün de bulunduğu denetlemelerde,Kaymakam Kılınçkaya ilçemiz Atatürk Caddesindeki esnafları denetleyerek alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, çalışmalarında başarılar diledi.

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlere sıkı bir şekilde uyulmasının önemine değinen Kaymakam Kılınçkaya“Halkımızın sağlığı için denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımız, tedbiri elden bırakmamaya özen göstermeli, temizlik, maske ve mesafe konularında daha dikkatli olmalı, çok daha özenli davranmalı ve çevremizdeki herkesi uyarmalıyız” dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN