BELEDİYE BAŞKANI ÖZACAR’IN 23 NİSAN MESAJI

TBMM’nin kuruluşunun 101.yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Gelibolu Belediye Başkanı Özacar, “23 Nisan; sadece meclisin açılış tarihi değil, Cumhuriyetin ve çağdaş Türkiye’nin kuruluşunun ilk adımıdır.” dedi.

TBMM’nin kuruluşunun 101.yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı bir kutlama mesajı yayımlayan Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, şu ifadeleri kullandı:

“23 Nisan; sadece meclisin açılış tarihi değil, Cumhuriyetin ve çağdaş Türkiye’nin kuruluşunun ilk adımıdır. Ulusumuzu aydınlığa çıkaran süreçte önemli bir kilometre taşıdır. 23 Nisan, millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetin temelinin atıldığı, özgürlük ve bağımsızlık ateşinin, milli egemenlik ile taçlandırıldığı bir gurur günüdür.

23 Nisan 1920’de kurulan Gazi meclisin, Atatürk ve arkadaşları önderliğinde ortaya koyduğu kararlı irade, kısa zaman içinde gerek kurtuluş gerek ülkenin çağdaşlığı adına önemli ve eşsiz başarılara imza atmıştır. Atalarımızın kanları ve mücadeleleriyle elde edilen milli egemenlik ve aynı zamanda dünyada ilk kez çocuklara da armağan edilen bayram hepimiz için anlamlı, kıymetli ve ilelebet korunacak değerlerdir. Ulu önderimizin de ifade ettiği gibi, ‘Ulusal Egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur.’

Dün olduğu gibi bugünde ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ ve ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesinden asla vazgeçmiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, vesilesiyle Türkiye’nin Cumhuriyete inanan kuşaklarının ve kurumlarının çabalarıyla güzel ve çağdaş günlere ulaşacağımıza inanıyorum.

Varlığımızın ve bağımsızlığın sembolü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 101.yıldönümünü kutluyor; Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Salgın sürecinin devam etmesi nedeniyle bu yıl da ne yazık ki coşku ile kutlayamadığımız bayramın, dünyanın bütün çocuklarına sağlık ve güzellikler sunmasını diliyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum.”

Haber: Caner AKŞİT