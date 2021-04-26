Gelibolu Kara Savaşları (6)

Hızla kıyıya vurarak baştan kaza yapan kömür gemisinin amacı anlaşılmıştı.Onu iskele olarak kullanacaklar ve geriden gelen birliklerini daha rahat kıyıya çıkaracaklardı.Bu koya 3 tabur ,bir özel birlik ve istihkam bölüğü çıkararak Seddülbahir savunmasını etkisiz hale getirmeyi planlayan Hamilton’un buraya çıkardığı askerleri İrlandalıydı.

Gemilerden siperlerimize 4650 bomba atımı yapıldı.Karaya yaklaşan filikalar ve kömür gemisi üzerine yerleştirilen yüzlerce ağır makinalıdan onbinlerce kurşun yağdırıldı.

Siperlerimizden “Tık” çıkmıyordu.

Siperlerimizdeki Mehmetçiklerimiz sabırla ve netametle bekliyorlardı.Bu bölgeyi 26 ncı Alay’ın 10 ncu Bölüğü koruyordu.

İrlandalı’lar hızla kıyıya ve sığ sulara atlamaya başladılar.Birden Türk mevzilerinden inanılmaz bir ateş başladı.Ateşler çok etkili ve isabetli oluyordu.Tabur dağılmış, bir anda yüzlerce asker ve subay ölmüştü.Suya atlayanlar ya boğuluyor, ya da suda avlanarak öldürülüyordu.Kıyıya ayak basabilenler ise nereye kaçacaklarını bilmeden deliler gibi sağa sola atılarak,saklanmaya çalışıyorlardı.Kumsallar cesetlerle dolmuştu.Kömür gemisindeki 2 tabura yakın asker de, askerlerimizin kurşun yağmuru altındaydı.10 ncu Bölük, sonradan takviye edilen iki takımla sadece 300 kişiydi.Tam zamanında ve ustaca yapılan baskınla, binlerce kişilik taburlar ölümden kaçamıyorlardı.

Yine bir küçük Türk bölüğü, bir tümen gücündeki İngilizler’i perişan etmişti.İngilizlerin kaybı % 70’ti.Canlarını kurtarmak için kıyıya sığınan 200 kişide esir alınmıştı.

İngilizler bir kez daha hezimete uğramanın şaşkınlığı içindeydiler.İngiliz tarihi bu olayı şöyle anlatıyor.

“Karaya çıkmak için yapılan her hangi bir harekete karşı ateşler, derhal o noktaya toplanıyordu.Türklerin ateş disiplinleri cidden hayrete şayandı…”

Yine İngilizler’in asker yazarı Orgeneral Oglanda, Ertuğrul Koyu çıkarmasını şu sözlerle yazıyordu.

“Türk savunma düzeni, son dakikaya kadar sanki terk edilmiş gibiydi.Fakat River Clyd’in oturtulmasıyla beraber ve filikalarda sahile birkaç yarda kaldığı sırada, birden bire bir cehennemdir boşandı.Bir ateş kasırgası, sahile sokulan filikaların üzerinden limanın durgun sularını, binlerce kamçıyla kamçılıyormuş gibi geçti.İlk birkaç saniye içinde kıran girmiş gibi zaiyata uğratıldı.Filikalarda bazılarının içinde bulunanların hepsi, maktül düşmek suretiyle umutsuz bir halde suların seyrine kapılmış gidiyordu.

İşte; bir küçük birliğimiz daha, kendisinden kat ve kat üstün İngiliz birliklerini denize dökerek İngilizler’i büyük bir umutsuzluğa iterek, çıkarma hareketlerini olumsuz yönde etkilemişti.

Aynı gün, aynı saatte Arıburnu , Kumkale , Teke Koyu ,Ertuğrul Koyu ile birlikte Teke Koyu’nun kuzeyindeki İkiz Koyu ve onun kuzeyindeki Sarı Tepe altındaki kayada çıkarma yapılıyordu.

İkiz Kaya’ya bir taburla baskın biçiminde çıkan İngilizleri, burada sadece bir manga gözetleme birliğimiz karşıladı.Yapılacak fazla bir şey yoktu.Dokuz kişilik manga uzunca bir süre kıyıya çıkan İngilizleri oyalamayı başardı.Bu arada İngilizlerin karaya ayak basan gücü , bir taburu bulmuştu.Askerlerimizin yardımına gelen bir takım Mehmetçiğimiz, kendilerinden 35-40 kat fazla olan İngilizleri koydan çıkaramayarak koy içinde tutmayı başarmışlardı.Koyasa başarmışlardı.Koya sabah çıkan ilk İngiliz birlikleri, Tekke Koyu’nu savunan birliklerimizin gerisine düşmeye başlamışlardı.Bu durum tehlikeli olunca, 3 üncü Taburun 9 ncu Bölük ‘ü buraya yönelerek İngilizleri durdurdu.

Teke Koyu’nu savunan birliklerimizin gerisine düşmeye başlamışlardı.Koya sabah çıkan ilk İngiliz birlikleri,Tekke Koyu’nu savunan birliklerimizin gerisine düşmeye başlamışlardı.Bu durum tehlikeli olunca, düşmeye başlamışlardı.Bu durum tehlikeli olunca,3 üncü Taburun 9 uncu Bölük’ü buraya yönelerek İngilizleri durdurdu.

Teke Koyu’nda çok hızlı ve kanlı savaşlar oluyordu.Bir taraftanda, İngiliz Birlikleri ağır ağır Kirte’ye yaklaşmaya çalışıyorlardı.Boş bırakılan bu bölge tehlikeli olmaya başlamıştı.

26 ncı Alay a verilen çok geniş bir bölgeye birliklerin yoğun biçimde yerleştirme olanağı yoktu.Liman von Sanders’in planlamaları Türk Topçu Siperlerini tehlikeye atabilir, 26 ncı Alay’ı arkadan vurabilirdi.Hamilton bu boşluğu iyi değerlendiriyordu.Hamilton, İkiz Koy ve Sarıtepe altı çıkarmasıyla sonuca bile gitmeyi hayal ediyordu.İkiz Koyu’na bir taburla çıkarma yapılırken , Sarıtepe altı çıkarmasıyla sonuca bile gitmeyi hayal ediyordu.İkiz Koyu’na bir taburla çıkarma yapılırken, Sarıtepe altı Koyuna’da bir tugayla çıkarma yapılıyordu.

Hamilton buraların boşluğunu iyi tespit etmişti.Çıkarmaya katılan gemiler bir savaş gemisi ve bir kruvazör desteğinde saat 02.30’da yanaşma noktalarında yerlerini aldılar.Saat 04.30’da kıyılara iyice sokulan İngiliz Tugayı 06.45 ‘te hiç bir direnişle karşılaşamadan kıyıya yerleşti.

26 ncı Alay’ın gerisine düşen İngiliz Tugay’ı kıyı başını ele geçirerek burada bekleyince çok büyük bir fırsatı da kaçırıyordu.Bu tugay burada beklemeyip te,Kirte yönünde ilerleme kaydetseydi, ancak karşısında bir bölük vardı ki, hedeflediği noktaya, yani Alçıtepe’ye çok kolay ulaşabilecekti.

Aynı sabah bir başka çıkarma yapılan yer Eski Hisarlık sırtlarıydı.Diğer çıkarmalardan daha erken saat 04:30’de bu sırtlar bombalanmaya başladı.Savaş gemileri ile refakat gemilerden oluşan bir filo, Eski Hisarlık sırtlarını yoğun top atışına tuttular.

Devamı Yarınki Sayımızda