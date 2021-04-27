Şehit Nuriye Ak’ın ismi Çocuk Parkında Yaşatılacak

Şehit Öğretmen Nuriye Ak’ın ismi Bolayır’da Çocuk Parkı’nda yaşatılacak.

ŞEHİT NURİYE AK KİMDİR?

05.04.1968 tarihinde ilçemizde doğan ve bekâr olan Nuriye AK’ın babası Salim, annesi Nigar’dır.

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olan Nuriye AK 24.07.1992 tarihinde Diyarbakır ili Merkez Buçuktepe Köyü İlköğretim Okulu öğretmenliğine atanmıştır. Bu görevde iken 11.06.1993 tarihinde oturmakta olduğu lojmanda şehit edilmiştir.

Adı Bolayır beldesinde bir ilköğretim okuluna ve Gelibolu ilçesinde bir sokağa verilmiştir.Şimdi de Bolayır’daki 500 m2 lik alanda bulunan çoçuk parkına verildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN