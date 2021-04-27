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Sahilde Ceset Bulundu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde Hamzakoy sahilinde erkek cesedi bulundu. Cesedin, 24 Nisan akşamı Strategıc Unity adlı gemiden düşen personel olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.İlçemizde sabah kıyıda gezen vatandaşlar, kumluk alandaki hareketsiz kişiyi görerek durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kimlik tespiti için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderilen cesedin,
24 Nisan akşamı “Strategıc Unity” adlı gemiden düşen personel olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor
.Haber: Caner AKŞİT  

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