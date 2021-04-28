YENİ ZELANDA BÜYÜKELÇİSİ WENDY HİNTON İLÇEMİZİ ZİYARET ETTİ

Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ilçemizi ziyaret etti. Ziyarette Büyükelçi’ye Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Yeni Zelanda BüyükelçisiWendy Hİinton ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan İsmail Kaşdemir ile birlikte, Gelibolu Mevlevihane’sini ve Fener Meydanını ziyaret ettiler.

Kaymakam Kılınçkaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretlerinden dolayı Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton’a teşekkürlerini iletti. Haber: Ali GEZER