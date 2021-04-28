Koronaya Rağmen Banka Önlerinde Uzun Kuyruklar Oluştu

İlçemizde dün salı pazarınında etkisiyle vatandaşlar kendisini sokağa attı. Atatürk Caddesi’nde yoğunluk meydana gelirken, sosyal mesafe kuralına ve hijyene uyulmadığı gözlemlendi. Vatandaşlar banka işlemleri için sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu, caddelerde geçen çoğu vatandaşlar ise kuralları hiçe saydı. Kısıtlamanın olduğu günlerde boş olan sokaklarda ise araç trafiği meydana geldi.Bu kalabalıkta vatandaşlar banka ve caddelerdeki yoğunlukların sebebinin 18 günlük tam kapanmanında etkilediğini de belirtirken, polis ekipleri ise yoğunluk olan bölgelerde vatandaşlara kurallara uyması yönünde uyarılarda bulundu.Haber: Seda LİMAN ZENGİN