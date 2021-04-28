Güçlü ve Altunay’dan Soyuak’a Teşekkür Plaketi

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ve Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Tamer Altunay Evreşe Belediyesini ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ve ilçemizin Huzurunu Koruyanlara Yardım ve Hizmetlerini Geliştirme Derneği Başkanı Tamer Altunay, Evreşe Belediyesi’ne İlçe Emniyet ek hizmet binasının tadilatına katkılarından dolayı plaket takdim ettiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN