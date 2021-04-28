Gelibolu Kara Savaşları (7)

25 nci Alay’ın gün boyunca yardım isteklerine yanıt vermeyen ve birliklerini 9 uncu Tümenin emrine rağmen geç sevkeden 26 ıncı Alay komutanının bu durumu, hem İngilizlerin daha çok ilerlemelerinehem de birliklerimizin daha fazla kayıplar vermesine neden olmuştu.25 nci Alay Komutanı İrfan Bey’in bu davranışı daha sonra onun yargılanmasına neden oluyordu.

25 nci Alay’ın gelmesiyle gece taarruzları başlatıldı.Eski Hisarlık ‘ta ve Zığındere kuzeyinde, sabaha kadar gece savaşları yapıldı.İngilizlerin sert direnişlerine rağmen, İngilizler mevzilerinden sökülüp atıldılar ve önce kıyı başına sürüldüler, daha sonra da devam eden Türk ateşine dayanamayıp filikalara dolarak gemilerine kaçtılar.

Sabaha kadar süren bu kanlı savaşta, İngiliz gemileri korkunç ve cehennemi bir ateş açarak, Türk Piyadeleri ‘nin üzerine binlerce bomba yağdırırken, Türk askerleri bu atışları umursamıyor ve taarruzları devam ediyorlardı.

Bu savaşı yazan İngiliz Tarihçiler, o günü tarih sayfalarına şöyle düşürüyorlardı:

“İnce düşünüldü.Müsait şekilde başladı.Tereddütle sevk ve idare edildi.Perişanlıkla nihayete erdi.”

25 Nisan ‘da 57 nci Alay’a yardıma gelen 77 nci Alay’ın geç kalması ve alaydaki Arap askerlerin firar ederek dağılmalarının yarattığı sıkıntı, 19 ncu Tümen’in hareket planlarını alt üst etmişti.

Mustafa Kemal Kanlısırt’ta olup bitenleri sabah öğrenir öğrenmez derhal 72’nci Alay’ı burada konuşlandırarak, 77’nci Alay’a da derhal toparlanmasını emretti.

Mustafa Kemal Kurmay Başkanı İzzet Bey’i de 3 üncü Kolordu’ya göndererek takviye kuvvetler istedi.

Sabahın erken saatlerinde İngiliz Donanması gökten ölüm yağdırmaya başlamıştı.Gemiler yoğun biçimde 57 nci Alay ve 27 nci Alay ‘ın üzerine yükleniyorlardı.Anzaklar bu bombardımandan 57’nci Alay ‘ın büyük kayıplar verdiğini ve başlarını siperden kaldıramayacaklarını düşünerek 57 nci Alay’a hücuma kalktılar.

Gökyüzünden yağmur gibi yağan bombalara aldırış etmeyen 57 nci Alay’ın Mehmetçikler’i, Anzaklara sert bir savunma yaparak ilerlemelerine izin vermediler.

Anzaklı’lar bir gün önceki yaşadıkları korkuyu üzerlerinden atamamışlardı.Gece boyunca, Türklerin 26 Nisan sabahı yeni takviye güçlerle kendilerine saldıracaklarını beklemişlerdi.25-26 Nisan gecesini bu moral bozukluğu içinde geçiren Anzak Kolordusu, taarruza kalkmayıp, sadece Türklerin taarruzlarına karşılık vermişti.

77 nci Alayımız’ın bozulmasının ardından, taarruzlarını sürdürmüş olsalar, belki de hedefledikleri tepeleri ele geçireceklerdi.

Bugünü anlatan Mustafa Kemal bakın ne diyor ; “Subaylarımızın olsun, komutanlarımızın olsun cesareti ile azmi sayesinde kazanılmış önemli bir gündü.Diyebilirm ki benim en elverişsiz durumum 26 Nisan günüydü.Çünkü 5 İngiliz Tugayına karşı duran kuvvetim, dünkü yani 25 Nisan günkü şan dolu şiddetli saldırı ve taarruzlarla kayıplara uğrayan 57 nci alay, 2 şer taburlu 27 nci ve 72 nci alay ile yarlanmaya elverişli olmayan 77 nci alaydan ibaretti.

Gerçekten 25 Nisan savaşı ile Arıburnu cephesi başarısının temelini kuran,İngilizlerin bu cephede azmini kırıp planlarını mahveden işte bu kuvvetti.”

Mustafa Kemal, bugünkü küçük saldırı ve top atışları altında, alayların toparlanmaları ve bulundukları mevzileri korumaları ile geçirmeleri emrini verdi.Bir gün önceki yaraların sarılmasına ve 19 ncu Tümene Anadolu’dan gönderilen 64’ncü ve 33 ‘ncü Alayların planlanan sahilde Haintepe ve Kanlısırt’a konuşlandırılmalarıyla ilgili hazırlıklar yapıldı.

Ertesi gün 27 Nisan’dı.Henüz 64 ve 33ncü Alaylar cepheye intikal etmişlerdi.Alayların Kilye İskelesine geldikleri haberi geldi.27 nci ve 72 nci Alaylar’la, 77 nci Alay’ın iki bölüğü sabah saat 07.30’da

“Allah Allah!” nidalarıyla ve tekbir sesleriyle Kırmızısırt ve Kanlısırt ‘ı inleterek taarruza başladılar.57 nci Alay yolda olan takviye alayları bekliyordu.Alaylarımızın taarruza kalkmasıyla birlikte gemilerden bir kasırga gibi cehennemi ateş açıldı.Sanki kıyamet kopuyordu.Bu ateş seli her yeri sarmıştı.Birbiri ardına patlayan bombaların çıkardıkları müthiş gürültüye makinalı tüfeklerin çatırtıları müthiş gürültüye makinalı tüfeklerin çatırtıları da karışınca ortalıkta tam bir ateş rüzgarı dolaşıyordu.

Taarruza kalkan birliklerimizin arka siperlerinden okunan yanık ezan sesleri ile coşan, şahlanan Memetçiklerimiz, iki günlük uykusuzluk ve yorgunluğa bakmadan; yalnız Türk ulusuna özgü olan cesaret ve kahramanlıkla Anzak Mevzilerine saldırıyorlardı.Anzakların direnişleri bir saat içinde kırılarak,Anzaklar’ın tahkim ettikleri mevzileri ele geçirildi.Anzaklar, Kırmızısırt ve Kanlısırttan çekilmişlerdi.Saat 09.00’a gelirken Anzak’lar karaya çıktıklarında, kıyıda tutunmak içim yaptıkları ilk siperlerine kendilerini zor attılar.Gemilerin top atışları iyice artmıştı. 27 nci Alay ve 77 nci Alaydan iki bölüğümüz zorlukla ilerleyebiliyorlardı. Önlerine birbiri ardına düşen bombalar sanki ateşten bir duvar , bir perde oluşturuyordu.İlerlemek büyük kayıplara neden olabilirdi.Taarruz durdurularak birliklerimizin siperlerde mevzilenerek beklemeleri istendi.

Gündüz başarılı olan birliklerimiz bu başarılarını devam ettirmek için Anzak’lara fırsat vermeden 19 ncu Tümen gece de taarruzlarını sürdürdü.

57 nci ve 64 ncü Alaylar başladıkları gece taarruzu, ilk saatlerde başarılı oldu ve Anzak’lıların mevzilerine giren Anzak’lılara büyük kayıplar verdirildi.

Bu durumu haber alan gemiler, güçlü ışıldakları ile tekrar kanlı sırt ve Conkbayırı’na çevirdikleri projektörleri ile bombardımanlarla alaylarımız önünde adeta geçilmez ateş perdeleri oluşturdular.Bu durum zarar vermeye başlamıştı.Taarruz durduruldu.Bugün gece gündüz süren savaşlar sonunda küçük çlçüde dalgalanmalar dışında, bundan sonra bugün çizilen hat savaş sonuna kadar bir daha değişime uğramadan kaldı.Devamı Yarınki sayımızda