Bülent Turan’dan Kavakköy’e İtfaiye Aracı

İlçemize bağlı Kavakköy beldesine, Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’dan itfaiye aracı. Kavakköy Belde Belediye Başkanı Necati Kopça, Türkiye Büyük Millet Meclisine yaptığı ziyaretinde Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Kopça, Belediyenin ihtiyaçlarını ve belde sorunlarını milletvekili Turan’a anlattığını belirterek, şunları söyledi.

“Belediyemizin ihtiyacı olan itfaiye aracı isteğinde bulundum. İsteğime olumlu cevap alarak, Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla itfaiye aracının Ağustos ayında belediyemize teslimatı gerçekleştirilecektir. Gösterdikleri sıcaklık, ilgi ve alaka için kendilerine teşekkür eder, saygılarımı sunarım” dedi.