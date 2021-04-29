Yarışmada Dereceye Giren Öğrencileri Gelibolu Belediyesi Ödüllendirdi

23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla; Gelibolu Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen geleneksel şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Gelibolu Belediyesi nikah salonunda düzenlenen programda Başkan Özacar tarafından takdim edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşku ve heyecanını aşılamak, çocukların hayal dünyalarını öğrenmek ve hayallerindeki Atatürk’ü keşfetmek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın onlar için ne ifade ettiğini öğrenme amacını taşıyan yarışmanın seçici kurulu, eserleri değerlendirerek dereceye giren öğrencileri açıkladı.

Gelibolu Belediyesi’ne ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen şiir yarışması için toplam 23, yine ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışması için toplam 69 eser teslim edildi.

Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Çoban, Deniz Cankara ile Türk Dili Edebiyatı, Türkçe ve Görsel Sanatlar öğretmenlerinden oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye girerek ödül alan öğrenciler belirlendi.

Yarışmada resim dalında; ilkokullar arasında 26 Kasım İlkokulu’ndan Bora Mestanoğlu birinci, Gelibolu Amerikan Kültür Koleji’nden Ilgın Küçük ikinci, Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’ndan Yağız Tezcan üçüncü oldu. Gelibolu Amerikan Kültür Koleji’nden Boran Özer’in eseri bu dalda jüri tarafından mansiyon ödülüne layık görüldü.

Resim kategorisinde ortaokul öğrencileri arasında Namık Kemal Ortaokulu’ndan Berrak Okuyucu birinci olurken, yine Namık Kemal Ortaokulu’ndan Dağhan Efe Uygun ikinci, Hakimiyeti Milliye Ortaokulu’ndan Zehra Özdemir üçüncü oldu. Bu dalda mansiyon ödülüne de jüri tarafından Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Melis Su Mandacı layık görüldü.

Diğer yandan şiir kategorisinde 26 Kasım İlkokulu’ndan “Atam” isimli eseri ile Deniz Karanfil birinci, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’ndan “Atatürk’ün Armağanı” isimli eseri ile Alperen Yılmaz ikinci, Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’ndan “Mutluluktur Bize 23 Nisan” isimli eseri ile Belinay Taş üçüncü oldu. Bu dalda Bolayır Şehit Nuriye Ak İlkokulu’ndan “Bu yılın 23 Nisan’ı” isimli eseri ile Doğukan Taşdeniz mansiyon ödülüne layık görüldü. Yine bu dalda 26 Kasım İlkokulu’ndan “23 Nisan” isimli eseri ile Rabia Zeynep Sarı jüri özel ödülüne layık görüldü.

Şiir kategorisinde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada ise Yahya Çavuş Görme Engelliler Ortaokulu öğrencisi “Benim En Güzel Kahramanıma” isimli eseri ile Yağmur Ece Koşar birinci olurken, Namık Kemal Ortaokulu’ndan “Bizim Bayramımız”isimli eseri ile

Kardelen Su Sanlı ikinci, 100.Yıl Barış Ortaokulu’ndan “Sen Atatürk’sün” isimli eseri ile Aysu Şahbaz üçüncü oldu. Bu grupta 100.Yıl Barış Ortaokulu öğrencisi Ömer Deniz Yıldırım’ın “23 Nisan” isimli eseri de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin hediye çekleri ve teşekkür belgeleri ise 30 Nisan Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi’nde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek program ile saat 15:00’de takdim edilecek.

Jüri üyelerini makamında misafir ederek kendilerine teşekkür eden Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve T.B.M.M.’nin kuruluş yıldönümünde çağdaş bir ülke kuran, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla minnetle, canlarını bu ülkeye, bu Cumhuriyete feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.” dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN