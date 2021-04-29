Gelibolu Belediyesi’nden Tam Kapanmada Vatandaşlara Tam Destek

Özacar tam kapanma sürecinde olacağımız 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında; pandemi sürecinin başından itibaren olduğu gibi halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına ekiplerimizle sahada olmayı sürdüreceğiz.

Sizler sağlığınız için evde kalmak zorunda olsanız da, belediyemiz sizin için hep açık olacak.Haftanın 7 günü saat 10:00 ile 17:00 arasında hizmet masamızın 444 8 417 no’lu çağrı merkezinden ve 0286 566 10 11 no’lu telefonumuzdan sizlere cevap vereceğiz.”diyerek vatandaşlara tam kapanma döneminde Gelibolu Belediyesi ekiplerinin yardım eli uzatabileceğini aktardı.

Haber:Ali GEZER