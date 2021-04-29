Turan İGM Üyeleriyle Buluştu

“BU ÜÇLÜ FOTOĞRAF ÇANAKKALE’MİZE ÇOK YAKIŞTI”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale AK Parti ve MHP İl Genel Meclisi Üyeleri ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek Çanakkale’ye yapılan yatırımlar ve hizmetler hususunda toplantı yaptı.

Cumhur İttifakı’nın önemine değinen Turan: “Cumhur İttifakı, bu ülkenin sigortasıdır. Cumhur İttifakı; sistem değiştiren, yeniden yükselişe geçen Türkiye’nin geleceğini inşa eden mimarıdır. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası amacıyla sonsuza kadar devam edecek bir gönül birlikteliğidir. Öncelikle İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimlerinde ittifak ruhuna uygun bir şekilde birlikte çalışan, fire vermeden süreci sonuçlandıran İGM Başkanımız Nejat Önder’e, AK Parti İl Başkanımız Naim Makas’a, MHP İl Başkanımız Ali Tuğrul Yıldırım’a ve İl Genel Meclisi Üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bu üçlü fotoğraf Çanakkale’mize çok yakıştı. İGM Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakının amacına, ruhuna uygun ve bizlere yakışan bir şekilde tamamladılar. Cumhur İttifakı’mızın Çanakkale’mizde güzel bir fotoğrafı mevcut. Şimdi sırada bu ruhla, bu motivasyonla 2023 ve 2024 seçimleri var. Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Çanakkale’mizde de MHP ile birlikte hareket etmekten büyük onur duyuyoruz. Türkiye’yi, Çanakkale’yi büyütmek, yatırımları ve hizmetleri hemşehrilerimizle buluşturmak için büyük bir koordinasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çanakkale’miz için yapacak daha çok işimiz var. Söz konusu hemşehrilerimize hizmette bizim için uzak yakın kavramı yoktur. Şehrimizin en ücra köşesi bile bize yakındır.” şeklinde konuştu.

TBMM’de video konferans yöntemi ile gerçekleşen toplantıya AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım ile AK Partili ve MHP’li İl Genel Meclisi Üyelerinin tamamı katıldı.