Gelibolu Kara Savaşları (8)

Bugünkü sınavların sonunda artık taraflar her gün biraz daha toprağa gömülerek hergün sürecek kısa ve kanlı savaşların 5 ay boyunca sürüp gideceği Mevzi Savaşları başlayacaktı.

Komutanı Binbaşı Mahmut Sabri, yetersiz gücüyle sabah saat03.30’a kadar gece taarruzları yaparak, Aytepe’yi ele geçirmek için büyük fedakarlık yaptı.Gemilerin cehennemi bombardımanları ile İngilizlerin ağır makinalı ateşlerine aldırış etmeden çarpışarak, 25 Nisan gecesinden 26 Nisan’a geçti.

Bu taburun geceden sabaha kadar sarkan kanlı ve kahramanca savaşı ile 26 Nisan sabahına girildi.Bu savaş İngilizlerin morelini çok bomuştu.Savaş planlarını yeniden gözden geçirmeye karar verdiler.

Komutanlar,İngiliz bugün kıyıdaki birliklerini yeni birliklere takviye ederek, daha fazla ileriye gitmeden, bulundukları yerlere iyice yerleşmelerini emrettiler.

GÜNEY’DEKİ KİRTE SAVAŞLARI

İngilizler, ilk günkü çıkarmada hedef seçtikleri Alçıtepe’yi günlük hedef seçerek savaşa başlamışlardır.Ne var ki bu bölgeyi savunan 3 üncü Taburun kendinden 7-8 kat güçlü birlikler karşısındaki kahramanlık destanı yaratan çetin savunması karşısında, İngilizlerin planları daha ilk günden felce uğramıştı.

Bu sabah saat 05.40’ta İngiliz 1 nci Filosu çıldırmıştı.Peşindeki diğer filo gemileriyle birlikte bütün şiddetiyle bu bölgedeki Türk mevzilerini ateş yağmuruna tuttular.Seddülbahir Köyü tamamen yandı.Buradaki takımlarımız bu cehennemi ateşe büyük bir sabır ve natametle dayanarak ayakta kalmayı başardılar.

Donanma atışlarını daha ilerilere kaydırınca buradaki kale duvarları dibinde, dünden beri bekleyen çıkarma birlikleri köye yürüdüler.Öyle kanlı savaşlar oldu ki, sokak sokak süren savaş, köyün içini kan gölü etmiş, yollar cesetlerle dolmuştu.Çok çetin geçen boğuşmalar sonunda takımımız yine bir imkansızı başararak,bir tabur askeri perişan etmişti.

Bu durum üzerine dün kıyıya baştan kara yaptırılan River Clyd Kömür Gemisi’ndeki İngilizler, ağır makinalı desteğinde tekrar köye saldırdılar.Savaş iyice kızışmıştı.

Yardıma gelen bir takımla takviye edilen sınırlı askerlerimizle İngilizler arasında korkunç bir savaş başladı.Kıyıdaki gemiden akın akın gelen İngilizlerin saldırıları artınca, kendilerinden on kat üstün kuvvetler karşısında toplam iki takım olan birliklerimizin, her iki komutanıda şehit düştüler.Birliklerimiz büyük kayıplar vererek geri çekildiler ve köy de tamamen İngilizler’in eline geçti.

Köy harabe halindeydi.İki gündür köyde kendilerinden 10 kat fazla İngilizlerle göğüs göğüse dövüşen bir avuç kahramanımız, burada büyük bir kahramanlık destanı yazdılar.

Bu günü, İngiliz Resmi Harp Tarihi şöyle anlatıyor:

“Binbaşı Beckwith komutasında bulunan Hampshire Taburu, saat 10.00’dan 13.00’e kadar olanca gücüyle ilerlemeye çalıştı.Köy içerisinde ilerleyişleri zor oluyordu.Büyük bir yiğitlikle çarpışan Türkler, topraklarını santim santim savunuyorlardı.Mahzenlere , tavan aralarına ve yakılan evlerin yıkıntıları arasına saklanan bir çokları, asker geçtikten sonra arkalarından ateş ediyorlardı.

İngilizler, Ertuğrul Koyu’nun güneyinden, Aytepe sırtlarından en az birer taburluk girişlerle, Harap Kale Tepesi’ne ve Tekke Koyu sırtları, Kilye Aytepe ‘ye hücumlar yapıyorlardı.

25 nci Alay, 1 nci Tabrun bir bölüğü ile güçlendirilmişti.Mevzilerimiz bu çok yönlü saldırılara rağmen son durumlarını koruyarak direniyorlardı.

Ertuğrul Koyu batı kıyıları elden çıkması , İngilizlerin Seddülbahir Koyu’na yeni kuvvetler çıkarması, İngilizlerin Seddülbahir Koyu’na asker çıkarması, her geçen saat 3 üncü Tabur’un dayanak noktası olan Harapkale tepesini zor duruma sokmuştu.

Tabur komutanı saat 09.10’da Alaya gönderdiği mesajda:

“Tabur son erine kadar direnişini sürdürecekti, ancak durum çok ağırdı. Bazı noktalarda geriye çekilmek zorunda kalınmıştır.Derhal takviye birliği yetiştirilmesi rica olunur”

Bu mesaja gelen cevapsa; “Her iki taburun da geri çekilmesi”oldu.

Kahraman Komutan Binbaşı Mahmut Sabri ‘nin beklediği emir bu değildi.O, son ere kadar dayanacağı söulemişti.

Yanındaki komutanların da görüşlerini alan 3 ncü Tabur Komutanı Binbaşı Mahmut Sabri, direnişlerini gece karanlığına kadar sürdürmeyi başardı.

Her geçen saat çok üstün güçteki İngiliz Birlikleri karşısında, Türk Birliklerinin dayanma gücü tükeniyordu.Kahramanlık destanı yazan 10 ncu Bölük’ün son erine kadar tükendiğini 11 nci Bölük ‘te büyük kayıplar verdiği haberi gelince, Harpkale Tepesi daha fazla dayanamadı.

Durum vahimdi. 3 ncü Tabur Komutanı Mahmut Sabri, Saat 14.30 dsa birliklerimizi gün boyunca bombaladı, ama yine kahramanlarımız bu çekilme esnasında önemli kayıplar vermeden savunma hattı oluşturmayı başardılar.

9 uncu Tümen bir savunma planı hazırlayarak, 3 üncü Kolordu’ya iletti.Fakat kolordu bu planı benimsemeyerek, birliklerin daha ileri bir hatta savunma yapmasını istedi.Tümen derhal yeni bir savunma planı hazırlayarak 20 nci ve 26 ncı Alaylar’ı yeniden konuşlandırıldı.27 Nisan sabahı birliklerimiz, 3 üncü Kolordu’nun emrettiği biçimde mevzilenmişlerdi.Bu durum Kolordu Komutanını mutlu etti ve Tümen Komutanı’nı kutlayarak onu teşvik etti ve daima karşı taarruz fırsatı aramasını öğütledi.

İngilizler, geceden çok yorgun düşmüşlerdi.Bulundukları mevzilerinde, sessiz ve hareketsizdiler.9 uncu Tümen Komutanı Albay Halil Sami Bey, İngilizlerin bu yorgun ve hırpalanmış dorumlarını fırsat bilerek; Seddülbahir bölgesindeki İngilizleri denize dökmek için derhal bir plan hazırladı.

Plana göre, 27 Nisan gecesi gece taarruzlarıyla İngilizler denize dökülecekti.Taarruz hazırlıkları sürerken, geri çekilen İngilizler’in saat 16.00’da taarruz harekatları haberi gelince, gece taarruzlarından vazgeçilerek savunmaya geçildi. Devamı Yarınki sayımızda