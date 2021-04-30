GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZACAR’IN “1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ” MESAJI

Gelibolu Belediye Başkanı Özacar,

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” nedeniyle yayımladığı mesajda, “Salgın hastalık döneminde tüm emekçilerin alın terinin hakkını vermek ülkemizin en önemli önceliklerinden biri olmalıdır” vurgusunda bulundu.

“Emek ve Dayanışma Günü, emeğiyle, alın teriyle, onuruyla ayakta kalma mücadelesi veren tüm emekçi dostlarımızın bayramıdır” diyen ve 1 Mayıs’ın, adalet, eşitlik, daha çok demokrasi ve özgürlüklerin doyasıya yaşandığı çok özel bir gün olduğunu vurgulayan Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, yazılı olarak bir mesaj yayınladı.

Özacar’ın açıklaması şöyle: “1 Mayıs, dünyada işçilerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için verdikleri mücadelenin başlangıcı, tüm çalışanların ve dünyanın evrensel ortak değeri, emekçilerin en anlamlı günü, özgürlük ve hak arama mücadelesinin simgesidir.

1 Mayıs’ı gerilimden, adına yakışır biçimde kavgadan uzak coşku mutluluk, sevinç içinde, bir emek, dayanışma, barış, bahar güzelliği olarak kutlamamız gerektiğine inanıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bu anlayış doğrultusunda alanlarda olan emekçiler, salgın hastalık nedeniyle 2021 yılının 1 Mayıs’ında umutları ve dayanışma ruhu ile evlerinde olacaklar.

Tüm emekçilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması en önemli temennimizdir. Hepimizin bildiği gibi, tüm dünya ile birlikte ülkemiz, büyük bir sağlık mücadelesi vermektedir. Bu mücadelede emekçilerin durumu unutulmamalıdır. Emekçiler her türlü koşulda, insanların yaşamlarının devam etmesi için alın teri akıtmaktadırlar. O zaman salgın döneminde de işçilerin emeğinin hakkını vermek ülkemizin en önemli önceliklerinden biri olmalıdır.

Emekçilerin, demokratik hak ve özgürlükleri için canları pahasına verdikleri mücadelenin simgesi olan 1 Mayıs’ı içtenlikle kutluyor; 1977 yılının 1 Mayıs’ında Kazancı yokuşunda ölenleri, alın teriyle ekmeğini kazanırken hayatını kaybedenleri, yine pandemi sürecinde görevleri başında yaşamını yitiren sağlık ve diğer iş kollarındaki tüm emekçilerimizi saygıyla anıyorum.

Birliğin, dayanışmanın, mücadelenin, emeğin, emekçinin ve emekçiye değer verenin bayramı olan 1 Mayıs hepimize kutlu olsun. Kardeşçe yaşayan, hakların, barışın egemen olduğu bir dünya ve bunun için uğraşan, mücadele eden herkesin bayramı kutlu olsun.”

Haber: Caner AKŞİT