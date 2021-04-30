Evreşe Belediye Başkanı Dr.Kamil SOYUAK’ın 1 Mayıs Mesajı

Evreşe Belediye BaşkanıDr.Ali Kamil Soyuak 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.Soyuak mesajında “1 Mayıs ülkemizde . Demokratikleşmenin, bireysel hak ve özgürlüklerin genişletilmesidir. 1 Mayıslar, insanlarımızı tedirgin eden değil, bahara girerken, insanların eşiyle, çocuğuyla hep beraber bayram havasında kutlayacağı bir gün olarak anılmalıdır. 1 Mayıs, kavganın, şiddetin, çatışmanın günü değil, birliğin, dayanışmanın, mücadelenin, demokrasinin, barışın, kardeşliğin ve baharın günü olmalıdır.

Bu yılda pandeminin gölgesinde kutladığımız 1 Mayıs,

Demokrasimizin güçlenmesi, örgütlü toplumun büyümesi için atılan bu adım geleceğimiz için çok önemli tarihi bir adımdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çalışanlarımızın ve işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, sevgi, kardeşlik ve barış duygularının artmasına vesile olacak,

huzur dolu nice 1 Mayıslar diliyorum.”dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN