CHP İlçe Başkanı Parlak’ın 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Parlak mesajında; “Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada işçi sınıfının, emekçinin, köylünün; tüm çalışanların dayanışma ve onurlu mücadelesinin dile geldiği, haykırıldığı ve haksızlığa dur denildiği 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününde insanca çalışmak ve yaşamak isteyen, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış özlemlerini, dünyanın dört bir yanına duyurmak isteyen milyonlarca insanın kalbi aynı duygularla atıyor, ancak tüm dünyayı saran COVİD-19 virüsü belası nedeniyle meydanlara çıkamamanın burukluğunu yaşıyor. Emek kutsaldır, emek çatlayan el, kırılan tırnak, eve yorgun argın gelen baba, fedakârlıktan beli bükülen annedir. Onun için emeğe ve alın terine sahip çıkmalıyız.

CHP İlçe Başkanlığı olarak, tüm emekçiler için, daha iyi bir çalışma ve yaşam koşulları yaratılması, eksiksiz sendikal hakların sağlanması, iş hayatında ayrımcılığa son verilmesi, çalışma yaşamında uluslararası kriterlerin kabul edilmesi, herkesin insan onuruna yaraşan bir işe ve yaşanabilir ücrete sahip olması, işyerinde, toplumda ülkemizde ve dünyada barışın sağlanması ana dileğimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle CHP İlçe Başkanlığı olarak, bütün emekçilerin, çalışanların

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum. İnanıyorum ki; biz bu ülkeye toplumsal barışı getireceğiz ve hep birlikte barış içinde yaşayacağımız özgür bir ülke kuracağız. Bugüne kadar bu mücadele uğruna canlarını ve özgürlüğünü feda eden kardeşlerimi saygıyla anıyorum” ifadelerine yer verdi.Haber: Hilal GEZER