Kaymakamlığa Gönderilen Patetes ve Soğanlar İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıldı

Kaymakamlıktan gönderilen patetes ve soğanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.Niğde ve dolaylarında satıcı bulunamadığı için aylardır depolarda bekleyen patetesler ile yine Anadolu’nun birçok bölgesinde ekilen binlerce ton soğan bayram öncesi çuvallanarakyurdun tüm bölgelerine gönderiliyor.Dün de ilçemiz merkezine ve köylerine gönderilen bir kamyon patetes ve soğan torbaları Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından bir çuval patetes ile 10 kg bir çuval soğan ilçemiz köylerine ve ilçe merkezine dağıtıldı. Haber: Hilal GEZER