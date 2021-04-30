GÜNCEL HABERLER 

KILINÇKAYADEMİREL AİLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Hakan Kılınçkaya; ilçemiz Camiikebir Mahallesinde ikamet eden Demirel’i ziyaret etti.
Remziye Demirel ve oğlu ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kılınçkaya, Demirel ailesinin istek ve taleplerini dinledi.
Remziye Demirel, Kaymakam Hakan Kılınçkaya’ nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.
Ziyarete Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti. Haber: Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Ankara Büyükelçisi Rory Gilad’tan Gelibolu’ya Ziyaret

buyukzafer 0

TOBB Çanakkale Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinden Özacar’a Ziyaret

buyukzafer 0

Tatil Bitti Dönüşler Başladı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.