KILINÇKAYADEMİREL AİLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Hakan Kılınçkaya; ilçemiz Camiikebir Mahallesinde ikamet eden Demirel’i ziyaret etti.

Remziye Demirel ve oğlu ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kılınçkaya, Demirel ailesinin istek ve taleplerini dinledi.

Remziye Demirel, Kaymakam Hakan Kılınçkaya’ nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Ziyarete Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti. Haber: Ali GEZER