Yazlıkçılar Gelibolu’ya akın ettiler!

Bayram kısıtlaması öncesi tatil planı yapanlar ilçemize akın etti. İlçemizin tatil beldelerine son 24 saatte yaklaşık 3 bin araç giriş yaptı.İlçemizde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.İlçemizin giriş -çıkşlarında trafik uygulama noktasında, corona virüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi.Yazlık evlerine gelenlerin adres ve telefon numaralarını alan ekipler, 14 gün dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN