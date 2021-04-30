Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü’nün 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.Sürücü mesajında; “Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Tüm dünyada işçi ve emekçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs’ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyorum.

Emekçilerimizin demokratik yollarla dile getirdiği tüm taleplerini dikkate alarak, devletimizin tüm kurumlarıyla, sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, çalışanlarımızın sorunlarının çözümü ve hayat şartlarının iyileştirilmesi hususlarında çalışmaya devam etmektedir.

Tüm emekçilerimizin

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak ve en kalbi duygularımla selamlıyorum.”dedi.Haber: Ali GEZER