Turan ve İskenderoğlu 1Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Kutladı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı.Medeniyetimizde ve kültürümüze iş hayatımız; emek ve alın teri gibi çok güçlü iki kavram ile temellendirilmiştir. Bizler en kutsal kazancın, alın teri ile kazanılan helal kazanç olduğunu bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. Dolayısıyla büyük fedakarlıklarla çalışan işçilerimiz, sadece bir gün, değil her gün hatırlanmalı.Dünyayı kasıp kavuran, milyonlarca insanın vefatına sebep olan salgın dönemi, ekonomik olarak belki de en çok günlük yevmiye ile çalışan işçilerimizi, işverenlerimizi ve ailelerini etkiledi. Devletimiz verdiği desteklerle bu dönemin yaşattığı olumsuzlukları minimize etmeye çalışsa da iş hayatında salgının etkisiyle yaşanılan zorlukların farkındayız. Özellikle bayramdan sonra vaka sayılarının azalması ümidiyle, yarınlara daha umutla, daha sevinçle bakacağız.Bu düşüncelerle, ülkemizin istikrar içerisinde büyümesi, gelişmesi, kalkınması, belirlenen hedeflere ulaşması ve daha iyi bir geleceğe kavuşması için alın terleri ve emekleriyle katkı sağlayan, değer üreten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz.