25 Mayıs’ta 57.Alay Bolayır Kültür Akademisi Açılışı Yapılacak

57.Alay Bolayır Kültür Akademisinn açılışı 25 Mayıs 2021’de gerçekleşecek.57.Alay sorumlusu Hikmet Selim 25 Mayıs’taki 2.Bolayır Sempozyumu programını açıkladı.Selim açıklamasında“25 Mayıs’ a

BOLAYIR Boynunda üç liyakat madalyası. Tarihin başlayıp bittiği

noktalardan günümüze göz kırpacak.AnelerimizMustafa KEMAL ATATÜRK’ün Mektubuna cevap verecek Arıburnun da olacaklar

“BARIŞ ANITI ” isteyecekler Kültür Akademisi nin açılışıBölgenin tarihine ışık tutacak.

Bolayır Kent müzesi Atatürk Gönüllüleri Bolayır kütüphanesiHamam içi düzenlenmiş şekli ileAçılışlarımızı yapacağız

2. “BOLAYIR SEMPOZYUMU” İle 1915 Çanakkale bilgilerimiz tazelenecek.

Almanların Osmanlı ve sonrası niyetlerinin satır

başlıklarını açacağız.

BIR GÜNDE ÜÇ ETKİNLİK.

57. Genel koordinatörlüğün de katılımlarınızı bekliyoruz.”

ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN