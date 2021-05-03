TOBB VE GELİBOLU TİCARET SANAYİ ODASINDAN RAMAZANDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GIDA YARDIMI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Ramazan dolayısıyla geleneksel olarak yapılmakta olan Sosyal Yardım faaliyetlerine bu yılda devam ederek ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.

TOBB Desteği ve Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde her yıl olduğu gibi ihtiyaç sahibi 800 aileye Gelibolu merkezde 5 mahalle İlçemize bağlı 26 Köy Muhtarları aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Gıda Yardımında bulundu.Haber:Caner AKŞİT