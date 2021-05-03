KOSGEB’TEN ESNAFA DESTEK PAKETİ

Mikro işletmeler destek paketi detayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni pandemi destek paketini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İş sözleşmelerini fesih yasağı 30 Haziran’a kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin Haziran sonuna kadar uzatıldığını zaten açıklamıştık. KOSGEB vasıtasıyla yeni destek programını başlatıyoruz. Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır” dedi. Peki, Mikro işletme destek paketi şartları nedir, KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEB MİKRO İŞLETME KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

3 Mayıs Pazartesi’den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB’e başvurular kredi desteğinden yararlanılabilecek. Krediden salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler yararlanacak.

MİKRO İŞLETME DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLERE VERİLECEK?

“KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek.

Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak.

ESNAF KREDİLERİ ERTELENDİ

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021’e kadar ertelendi. Esnaflara verilen aylık 1000 lira nakdi destek ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresi bir ay daha uzatıldı. İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartıldı ve yeniden başlıyor.