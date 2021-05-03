Siyasilerden Başsağlığı Mesajı

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Harekâtı’nda şehit o lan Ahmet Asan’a siyasiler mesaj yayınladı.

Özacar mesajında•; “Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Harekâtı’nda şehit o lan kahraman askerimiz Ahmet Asan’a Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.Milletimizin başı sağolsun”dedi.

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda şehit olan Kahraman Mehmetçiğimiz Hüsamettin Gökçe’ye Allah’tan rahmet; yaralı askerlerimize acil şifalar, şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN