Milli Mücadelenin 102.yıldönümü ve 19Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gelibolu Belediyesi liseler arası düzenlediği şiir ve kompozisyon yarışmasına öğrencilerin katılımını bekliyor.
Yarışma şartlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.gelibolu.bel.tr/bpi.asp?caid=172&cid=4754
Haber: Caner AKŞİT
“GENÇLİĞİN GÖZÜYLE ATATÜRK VE 19 MAYIS” KONULU ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI YAPILACAK
Milli Mücadelenin 102.yıldönümü ve 19Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gelibolu Belediyesi liseler arası düzenlediği şiir ve kompozisyon yarışmasına öğrencilerin katılımını bekliyor.