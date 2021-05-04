TAYFUR KÖYÜ’NDEN GURURUMUZ MELİKE’NİN DE OYNADIĞI BEŞİKTAŞ KADIN FUTBOL TAKIMI FİNALE YÜKSELDİ

İlçemize bağlı Tayfur Köyü’nden gururumuz Melike Öztürk’ün de oynadığı yarı final maçında, Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı ALG Spor’u 2-1 yenerek finale yükseldi ve Fatih Vatanspor’un rakibi oldu.

FİNAL 5 MAYIS’TA

D Smart’tan naklen yayınlanacak olan Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu’nda final karşılaşması 5 Mayıs Çarşamba günü Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı ve Fatih Vatanspor arasında oynanacak.

Finalde galip gelen takım Türkiye şampiyonu olarak Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek.Haber: Caner AKŞİT