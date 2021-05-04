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GELİBOLU’YA 1.494,638 TL ÖDENEK HAYIRLI OLSUN

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder sosyal medyada yaptığı açıklamada; “Köylerimizin altyapılarında kullanılmak üzere İlgili Bakanlığımız tarafından Köydes kapsamında ;
Çanakkale merkez 3.110.744
Ayvacık 3.176.132
Bayramiç 4.206.229
Biga 5.189.055
Çan 4.009.402
Eceabat 565.428
Ezine 2.666.131
GELİBOLU 1.494.638
Lapseki 1.981.137
Gökçeada 1.604.235
Yenice 5.301.233 olmak üzere toplam
33.304.364 tl ödenek ayrılmıştır.
Köylerimize, ve Çanakkalemize hayırlı olsun. Köylerimizin birçok alt yapı sorunlarını çözecek bu ödenek için AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sn.Bülent TURAN’a, Çanakkale Milletvekilimiz Sn. Jülide İSKENDEROĞLU’na ve Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN’a Çanakkalemiz adına teşekkür ederiz.” İfadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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