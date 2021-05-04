GELİBOLU’YA 1.494,638 TL ÖDENEK HAYIRLI OLSUN

Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder sosyal medyada yaptığı açıklamada; “Köylerimizin altyapılarında kullanılmak üzere İlgili Bakanlığımız tarafından Köydes kapsamında ;

Çanakkale merkez 3.110.744

Ayvacık 3.176.132

Bayramiç 4.206.229

Biga 5.189.055

Çan 4.009.402

Eceabat 565.428

Ezine 2.666.131

GELİBOLU 1.494.638

Lapseki 1.981.137

Gökçeada 1.604.235

Yenice 5.301.233 olmak üzere toplam

33.304.364 tl ödenek ayrılmıştır.

Köylerimize, ve Çanakkalemize hayırlı olsun. Köylerimizin birçok alt yapı sorunlarını çözecek bu ödenek için AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sn.Bülent TURAN’a, Çanakkale Milletvekilimiz Sn. Jülide İSKENDEROĞLU’na ve Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN’a Çanakkalemiz adına teşekkür ederiz.” İfadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN