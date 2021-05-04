ZEYTİN YETİŞTİRİCİLERİ DİKKAT!

Son yıllarda ilçemizde de havaların ısınmasıyla birlikte zeytin fidanı ekimleri arttı.Son 15 yıldır Marmara Bölgesinde zeytin fidanı ekiminin artması ile birlikte ilçemizde de birçok kişi zeytin ve ceviz ekmeye başladı.

Zeytin ekicilerini uyaran Edremit Bölgesi Ziraat Odası yetkilileri, zeytin hasadında çok az verim alınmasına neden olan zeytin pamukçuğundan , Trakya’daki zeytincilerin haberi yok dediler.İlçemize gelen Edremit Yüksek Ziraat Mühendisi Ali Seyitoğlu Trakya’da da 2 yıldır artan biçimde zeytin ağacının ekildiğini fakat bakımlarının gerekli şekilde yapılmadığını söyleyerek maalesef çok düşük ürün alındığını bazı zeytinliklerde sıfır ürün alınmasına neden olduğunu söyleyerek zeytin ağacı ekenlerin Ziraat Odaları vasıtasıyla eğitilmelerini önerdi.

Zeytinlerde özellikle nisan ve mayıs aylarında çok yoğun olarak bulunan pamukçukların en az 2-3 kez ilaçlanması gerektiğini söyleyen zeytinci uzmanı Seyitoğlı “mutlak süratle şubat- mart aylarında zeytinlerin dipleri açılmalı nisandan sonra ise açmak zeytinlerin kurumasına neden olur” dedi.

Dip açmanın artık geçtiğini söyleyen Seyitoğlu şimdi pamukçuluk ilaçlama zamanıdır. Verim almak istiyorlarsa mutlaka haziran sonuna kadar en az 2 kere ilaçlma yapması lazımdır.”dedi.

Aksi takdirde bütün zeytinlerinin Haziran’da sonra yere döküleceğini ve verimin sıfır olacağını söyledi.

Zeytin üreticisi olmak isteyenlerin bulundukları bölgelerde Tarım Müdürlüğüne giderek bilgi almalarını söyledi.

Haber: Recep YÜZÜAK