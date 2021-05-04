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Deniz Salyası Limanları Kapladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Denizin son yıllarda artan biçimde ürettiği ve adına “Deniz Salyası” denilen, sarımtırak renkli koyu yoğunluğu olan salyalar iç limandan sonra dış limanı da kapladı.
Çanakkale Boğazı boyunca kıyılardaki koylara da yoğun biçimde kaplayan deniz salyaların ancak poyraz rüzgarlarının esmeye başlamasıyla Akdeniz’e doğru hareket edeceğini söyleyen uzmanlar denizde herhangi bir kirliliğe neden olmadığını sadece kıyı avcılığı yapan balıkçıların ağlarına bulaşması sonucunda balıkçılara zor anlar yaşattığını söylediler.Haber: Recep YÜZÜAK

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