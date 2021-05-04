Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant KOSGEB’in yeni programını açıklayarak, mikro işletmelere 30, Küçük İşletmelere 75 Bin TL 3yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz destek programının şartlarını açıkladı.Nalbant açıklamasında;
1- İmalat, Bilgisayar Programlama ve Bilimsel Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan işletmeler
2- 2019 yılı Mayıs ayından önce kurulmuş olan,
3- 2019 net satış hasılatı en az 75 bin tl olmalı
4- 2020 ilk 5 ay kdv beyannamesinde 2019 ilk 5 ay kdv beyannamesine göre %25 gelir kaybı olan,
5- 2020 mart ayı istihdam sayısını 2021 Mart,Nisan,Mayıs ayında koruyor olmak
6- Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil/taksitlendirilmemiş vergi yada SGK borcu olmayan
7- Pandemi süresininin başlangıcında tüm esnaflara devlet bankalarınca kullandırılan 25.000 TLlik işe devam kredi paketinden faydalanmamak
8- Kosgeb Kobi Finansman Desteğinden faydalanmamak,
Şartlarını Sağlayan Mikro ölçekli işletmelere 30 Bin TL, Küçük ölçekli işletmelere 75 Bin TL faizsiz Kredi Kosgeb Üzerinden kullandırılacak olup, ödemesi 2024 yılında başlayarak 4 er aylık taksitlerle yapılacaktır.
Başvurular 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren www.kosgeb.gov.tr sitesinde e-hizmetler sekmesinden online yapılacaktır.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
NALBANT KOSGEB’İN YENİ ROGRAMINI AÇIKLADI
Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant KOSGEB’in yeni programını açıklayarak, mikro işletmelere 30, Küçük İşletmelere 75 Bin TL 3yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz destek programının şartlarını açıkladı.Nalbant açıklamasında;